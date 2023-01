Jenny le pide a Camilo que no cierre su corazón, mientras Ana María asegura estar confundida

Luego de haber revelado en el escenario de La Descarga que su inspiración para cantar se la debe a una persona especial, Camilo Martínez habla con Jenny sobre sus sentimientos por Ana María, pues aunque ambos revelaron recientemente que se gustan, el cantante siente que su relación cada vez es más distante.

"Simplemente es duro cuando se encuentra a un maestro y se apaga una luz, es muy fuerte (...) Alguna vez un maestro me reveló que yo iba a encontrar una doncella que iba a ser curadora y sanadora, que yo le iba a enseñar los poderes tan grandes que tenía. Descubrí que había sido ella por múltiples cosas, todo lo que conversamos y vivió, es muy teso, porque es una persona que logra quitar un dolor de cabeza", señala en medio de la transmisión del capítulo.

Mientras tanto, Ana María a provecha para reunirse con algunas compañeras como Dareska y les cuenta de todo lo que está ocurriendo.

"Yo antes de venir a acá me estaba sintiendo muy bien. Me refiero a que mi vida amorosa no ha sido una vida amorosa normal. Siempre han habido problemas y vainas que no me permiten vivir las cosas de la manera que merezco (...) Y con Juan Diego estaba pasando eso, o sea, tan bonito de decirle a mis papás, como de compartir con mi hermana y con él, entonces luego llega la vida y te manda estas cosas", expresa.

Además, asegura que si afuera no tuviera pareja, sería muy difícil saber si empezaría un romance con su compañero, pues las circunstancias serían completamente diferentes.

Finalmente, Jenny le recomienda a su amigo que no cierre su corazón tan rápidamente y que, por el contrario, siga demostrando esa caballerosidad que lo caracterizado desde el inicio de la producción de Caracol Televisión.

