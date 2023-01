Franko habla de su actitud en el escenario y Mery Bella revela si en verdad le gusta Byordy

Luego de haber presenciado el matrimonio simbólico entre Breyner y Keyla en la mitad del Campamento Musical, Franko tiene un emotivo momento junto a Stefany, pues aprovecha que ella inaugura un spa para hablar un poco de cómo se ha sentido desde que ingresó a la producción de Caracol Televisión.

"¿Cómo te sientes tú después de lo sucedido en el escenario?", pregunta la artista refiriéndose a la vez que su colega reaccionó negativamente justo cuando estaba interpretando una canción en compañía de Gusi, a lo que él contesta: "las cosas que pasan con mi mundo artístico me duelen mucho (...) Tuve que luchar contra mis demonios, contra quedarme callado por respeto, contra mi franqueza, para no quedar como la persona que responde sin el filtro".

Mientras tanto, los compañeros de Mery Bella la cuestionan sobre la posibilidad de empezar un romance con Byordy, de manera que ella se apresura a mencionar que siente un cariño muy distinto por él: "el nivel de amor que yo siento por Byordy no tiene nada que ver con que él vaya a ser mi pareja, ni quiero que sea mi pareja, ni nada de esas cosas. Hay una conexión, es que es una vaina... él tiene claro que no puede estar conmigo y yo también lo tengo claro".

Aunque escucha atentamente a su colega, Jenny se apresura a hablar un poco de cómo ha sido su relación con el cantante.