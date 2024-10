Maía reveló el incidente que tuvo con una fan por el cuál casi interviene el esquema de seguridad

La reconocida cantante barranquillera Maía se ha ganado el cariño de millones de fanáticos en Colombia y el extranjero no solo por su capacidad interpretativa y potente voz, sino también por su personalidad, dado que en cada aparición pública que hace destaca gracias a su calidad humana. Lo cierto es que recientemente la mujer llamó la atención de sus más de 700 mil seguidores en Instagram, ya que reveló el curioso encuentro que tuvo con una de sus admiradoras.

Según informó, se siente muy agradecida con su comunidad porque sus admiradores siempre han sido cariñosos y respetuosos cada vez que se los encuentra en la calle; sin embargo, aclaró que una vez se llevó un gran susto debido a que una mujer que la reconoció de inmediato la abordó de una forma inadecuada, despertando así sus alarmas como también la de su equipo de trabajo.

"Era una señora ya mayor, me ve pasando, me estoy dirigiendo al lugar donde voy a tener una sesión de fotos con la gente que quiere estar en el conversatorio y llega y grita 'Maía' y yo voy a saludarla (...) Eso no pude decir nada y me ha agarrado por la cintura y no me soltaba", dijo la intérprete de 'Ingenuidad' en medio de la plataforma.

Posteriormente, indicó que al ver el hecho, algunos trabajadores de seguridad intentaron apartar a la mujer de ella para evitar incomodarla; no obstante, ella solicitó que no la tocaran ya que era una señora de edad avanzada.

"Y ella me decía 'una foto por favor' y yo 'señora, si usted me suelta y me da un poquito de espacio con mucho gusto podemos hacer esto'. Bueno, el caso es que yo hablándole y teniendo un momento de terapia con ella, me suelta, le organizo el celular y nos tomamos la imagen, llegamos a la actividad y cuando voy al baño me doy cuenta de que tenía un fajón y por apretarme tanto, pues quedé con el fajón pintado casi como cinco días", explicó.

La publicación recoge más de 14 mil reproducciones en la red y cientos de comentarios, en donde los usuarios de Internet demostraron recibir el gesto con buen sentido del humor.

