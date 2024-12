Lalie García conmueve hasta las lágrimas a Gusi y Maía le agradece por “ser un bálsamo”

Después de la presentación de Lalie García todos los mentores están al borde de las lágrimas y Gusi es el primero en decirle que siempre ha creído en ella y no entiende cómo es que logra conmoverlo cada una de las veces, “tienes cosas valiosísimas que no había visto en nadie más, creas en mí algo, quiero que me acompañe tu voz”.

Maía le explica que tiene la capacidad de alterar los sentidos y es debido a esto que logra que todos se sientan vulnerables, asimismo, le da las gracias y recuerda que no está en su mejor momento tras eliminar a Danny Levitto, pero escucharla “es un bálsamo” para su dolor.

Finalmente, García decide dirigirse a Santiago Cruz y le da las gracias por haberla ayudado a encontrar su lugar lo que transforma por completo el rostro del Mentor, quien solo logra enviarle un beso, al parecer, en reciprocidad a lo que escuchó.

Cuánta plata se llevará el ganador de La Descarga

Tan solo uno de los 44 participantes que avanzarán a La Selección dentro del programa musical, luego de estar en el Todo o Nada, será quien obtenga el premio mayor de esta segunda temporada, el cual es de 500 millones de pesos.

Cabe recordar que a la gran final solo llegaran cuatro concursantes, uno por cada equipo, quienes representarán a Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi en el Tocadiscos, por lo que podrían llevarse más de lo planteado en el premio, eso dependiendo de lo que tanto ellos como sus compañeros logren recolectar durante el reality.

Quiénes son los Mentores de La Descarga

El innovador show musical, formato original de Caracol Televisión, que reúne a los mejores cantantes del país, llega con su segunda temporada mucho más exigente y sin convivencia, lo que hará que la competencia musical sea la única protagonista en esta nueva versión.

Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía, nuevamente serán los Mentores y llegan dispuestos a descubrir las mejores voces, sonidos, timbres y ritmos, en los participantes que se atrevan a subirse al imponente disco de La Descarga. Desde su experiencia buscarán la mejor estrategia para conformar sus equipos.

Dinero en juego durante La Descarga

Cuando el concurso musical llegue a su tercera etapa, es decir a la llamada como La Descarga, las selecciones de los Mentores ya estarán conformadas por 11 participantes. Cada noche, el Tocadiscos recibirá a un equipo diferente, en la que se presentarán la totalidad de sus intérpretes.

Ante esto, los expertos deberán seleccionar a su favorito, quien cantará con ellos en una última presentación semanal para que luego sean los televidentes quienes voten por su favorito y así le den 25 millones de pesos a quienes se coronen como el mejor show, que entregarán esta plata a su grupo.