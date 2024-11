Carlos Calero quedó en apuros ante un derroche de sensualidad de Marbelle en La Descarga

Marbelle y Ranfi Rivas sorprendieron en el Tocadiscos de La Descarga en la tercera presentación de los Favoritos de la Semana en esta segunda temporada del concurso musical, ya que hicieron un espectáculo en el que la sensualidad estuvo bastante presente entre ellos dos mientras que cantaban 'Desde esa noche'.

En definitiva, esta dupla de la Selección Morada dejó tanto a Mentores como a los integrantes del Campamento Musical con la boca abierta, dado que no esperaban que algo así se diera entre ellos en el escenario, demostrando que están dispuestos a lo que sea necesario para plasmar la versatilidad en sus puestas en escena y recalcar que su objetivo es llegar lejos en la competencia.

Baile de Marbelle a Carlos Calero en La Descarga

Sin duda alguna, las sorpresas no pararon con la interpretación de Ranfi Rivas, sino que la intérprete de 'Adicta al dolor' le preguntó al presentador del concurso musical si quería sentarse en la silla que habían utilizado para su espectáculo y él no dudó en hacerlo.

De inmediato, Marbelle empezó a cantar 'Desde esa noche' mientras que movía el abanico que usó en su presentación con su pupilo, lo cual hizo que subiera la temperatura en el Tocadiscos y que Santiago Cruz lanzara una carcajada.

La cara de Carlos Calero demostró que él quedó en apuros ante el derroche de sensualidad de la Mentora de la Selección Morada quien se recostó sobre sus piernas, haciendo la misma coreografía hecha con Ranfi, cogiendo fuera de base al presentador.

Con risas, el barranquillero, quien hacía como si la cosa no fuera con él, cantó una parte de este tema musical, para luego pararse con Marbelle y bailar con ella en el Tocadiscos de La Descarga.

Selección de Ranfi Rivas en La Descarga

Sin duda alguna, desde que entró a la competencia musical este cantante demostró que no iba a pasar por alto, puesto que al momento de enterarse que sería parte del equipo de Marbelle confesó que él no quería estar con esta Mentora porque no le caía bien y tenía una mala imagen, sin embargo, ella le pidió que asumiera el reto de conocerla, algo a lo que él accedió.

No obstante, los problemas se presentaron en el Campamento Musical, dado que empezaron a surgir rumores sobre él, frente a lo que la intérprete de 'Collar de perlas' decidió defender a Ranfi Rivas y pedirle que no se dejara afectar por el qué dirán.

Marbelle, en definitiva, ha demostrado que no hay rencor por lo dicho por su participante y que, de hecho, disfruta cantar con él y ve en el joven mucho potencial, razón por la que se ha encargado de ponerle canciones con las cuales pueda brillar y demostrar su talento.

