Noticias Caracol
Capítulo 210 Karsu: Hakan termina con Aisha, y ella se impacta al saber de su fortuna secreta

Capítulo 210 Karsu: Hakan termina con Aisha, y ella se impacta al saber de su fortuna secreta

Aisha menosprecia el trabajo de Hakan para quedar bien con sus amigas, por lo que el hombre le termina. Al buscarlo para hablar, se topa con la realidad oculta y gran fortuna de su expareja.