Actualizado: septiembre 03, 2025 06:11 p. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 210 Karsu: Hakan termina con Aisha, y ella se impacta al saber de su fortuna secreta
Por otro lado, Bora le explica a Karsu la razón por la cual su madre es tan invasiva en su relación, pues la señora cree que el hombre podría terminar igual que su hermano a causa de una mujer ‘interesada’.
No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.