Capítulo 210 Karsu: Hakan termina con Aisha, y ella se impacta al saber de su fortuna secreta

Por otro lado, Bora le explica a Karsu la razón por la cual su madre es tan invasiva en su relación, pues la señora cree que el hombre podría terminar igual que su hermano a causa de una mujer ‘interesada’.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.

