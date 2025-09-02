Capítulo 209 Karsu: Bora es destituido de la presidencia de la empresa por su madre

A Irmak le realizan una ecografía donde le confirman que está embarazada de dos bebés, noticia que la pone muy feliz; sin embargo, a raíz de su anterior aborto, un embarazo de este estilo seria perjudicial para ella, por tal razón, existe la posibilidad de que uno de los niños no nazca.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.

