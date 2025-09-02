Actualizado: septiembre 02, 2025 06:12 p. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 209 Karsu: Bora es destituido de la presidencia de la empresa por su madre
A Irmak le realizan una ecografía donde le confirman que está embarazada de dos bebés, noticia que la pone muy feliz; sin embargo, a raíz de su anterior aborto, un embarazo de este estilo seria perjudicial para ella, por tal razón, existe la posibilidad de que uno de los niños no nazca.
