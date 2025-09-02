Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Todo por mi familia
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Karsu  / Capítulos  / Capítulo 209 Karsu: Bora es destituido de la presidencia de la empresa por su madre

Capítulo 209 Karsu: Bora es destituido de la presidencia de la empresa por su madre

A pesar de las peticiones de su madre, Bora no duda en seguir con Karsu, por tal razón, la señora lo destituye de su cargo y le dice la causa oculta de sus actitudes con su esposa.