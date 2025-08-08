Actualizado: agosto 08, 2025 10:49 p. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 193 Karsu: Karsu tiene nervios de que Bora le proponga matrimonio
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Karsu debe esforzarse por no demostrar que creía que el regalo de Bora era un anillo y no unos pendientes. Por otra parte, Irmak empieza a reflexionar sobre su relación, ya que decidió continuar con su embarazo.
No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.