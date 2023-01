Influencer Periodista

Soy María Alejandra Rocha, pero todo el mundo me dice Mariale, soy comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me he desempeñado como locutora, presentadora y periodista durante los últimos 5 años de mi vida. Además, soy voice-over y he sido la voz de diferentes comerciales de radio y televisión.

Me gusta muchísimo viajar, comer, reírme, conocer nuevas culturas, leer y bailar. Disfruto mucho de una buena conversación y de un buen café; adicionalmente soy deportista en formación, me gusta mucho correr y montar en bici.

Followers:

Instagram: 39,8K

Twitter: 11,7K