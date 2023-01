Vuelve Matt Groening, creador de Los Simpson, con una serie animada para Netflix

La costumbre no se pierde y el director Matt Groening , quien nos tuvo acostumbrados a las ocurrencias de Los Simpsons y de Futurama, vuelve después de un tiempo en el que estuvo ausente de las series para mostrar su nuevo proyecto llamado ‘Disenchantment’.

Ver: De esta manera Los Simpson influyen en la vida de las personas

Publicidad

La comedia en su primera temporada tendrá una buena cantidad de capítulos (20 en total) donde las fantasías adultas de los personajes se sitúan en la época medieval, en una población llamada ‘Dreamland’. Su personaje principal será la princesa Bean, junto a su fiel Elfo y su demonio Luci.

"'Disenchantment' tratará sobre la vida, el amor y el sexo, y sobre cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas, a pesar de lo que diga la gente mayor, los magos y los imbéciles", explicó Groening en un comunicado publicado por Netflix.

Abbi Jacobson (‘The Lego Ninjago Movie’), Nat Faxon (‘Sex Tape’) and Eric Andre (‘Popstar: Never Stop Never Stopping’) pondrán voz a los personajes. El estudio de animación Rough Draft, creado también por Groening y que hizo Futurama, se encargará de la producción. Los primeros diez capítulos de la temporada serían estrenados a partir del próximo año.

"El brillante trabajo de Matt Groening ha impactado a varias generaciones en todo el mundo y no podríamos estar más contentos de trabajar con el en 'Disenchantment'", aseguró Cindy Holland, vicepresidente de contenido original.

Publicidad

Con información de AFP.