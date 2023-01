Se revelan secretos de la película del 'Guasón'

Todd Phillips, director de la película "Guasón", comentó para una revista internacional algunos detalles que conforman la grabación.

El Guasón es uno de los villanos más emblemáticos no solo de la saga de Batman sino a nivel general en el mundo de los cómics. Por tal razón, la fanaticada de este personaje se cuestionó en contadas ocasiones cómo adaptarían el personaje a la nueva película.

En el primer adelanto que se conoció por el público se reveló la apariencia del personaje, sus orígenes y demás detalles, en los cuales su fanaticada mencionó que este producto no era lo que muchos esperaban.

No obstante, basándose en historias como: "The Killing Joke", "The Man Who Laughs", "A Death In The Family" o "Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth", la duda de los fanáticos era saber cuál de esas series iba a ser la base para la producción.

La respuesta, según el director, es que el "Guasón" no fue inspirada en ninguna de historias. Incluso, para Todd, lo llamativo de su filme es que no está adaptada a ninguna narración, sino que es un contenido totalmente original.

"Decidimos escribir nuestra propia versión sobre de dónde podría venir un tipo como el Guasón. Eso es lo que me interesaba. Ni siquiera estamos haciendo un filme sobe este personaje, sino la historia de convertirnos en el Guasón. Se trata de este hombre", señaló Todd.

Arhutl Fleck es el protagonista que en contadas ocasiones han definido como un hombre vulnerable que termina lastimado por quienes lo rodean, lo cual lo lleva a convertirse en el criminal que los fanáticos conocen.

Además, cabe mencionar que tal y como lo afirmó Todd que, pese a que la cinta no está inspirada en ningún contenido que ya existe, está se acerca mucho más a la realidad de lo que es el "Guasón".

