Se confirmó el siniestro villano de 'Wonder Woman'

A más de 75 años de su primera aparición en un cómic, el 1 de junio de este año, la heroína por excelencia de DC Comics llegará a los cines de todo el mundo. Hasta el momento, la producción de "Wonder Woman" venía manteniendo en secreto quién sería el villano del film, pero Chris Pine ha revelado un dato que podría acabar con el misterio.

Revive el espectacular tráiler de Wonder Woman:



En una entrevista concedida a la revista francesa Studio Cine Live, el actor comentó: "Zeus creó a las Amazonas y Ares las convirtió en esclavas. Las Amazonas acabaron rebelándose con la ayuda de Zeus, pero este acabó muriendo a manos de su hijo, aunque no sin antes haber encontrado Themyscira, el refugio en el que crecerá Diana".De esta manera, Pine dejó entrever que el adversario de la princesa (Gal Gadot) será, nada más y nada menos, que el poderosísimo Ares, un villano que se ha caracterizado por su desprecio a los mortales. La gran pregunta por estas horas es quién encarnó a esta deidad siniestra, y todo indica que podría ser Danny Huston, quien ya había sido confirmado como antagonista.

Además, Chris Pine ofreció información muy relevante sobre su personaje, Steve Trevor: "Interpreto a un piloto que trabaja para los aliados y espía a los alemanes sin que lo sepan. Él consigue un cuaderno lleno de fórmulas científicas en una base otomana y roba un avión... pero acaba siendo derribado en alta mar".

Ese cuaderno lleno de fórmulas al que se refiere el actor, podría contener un plan de Ares para eliminar a la humanidad. Si tenemos en cuenta que el Dios de la Guerra también puso a sus pies a las Amazonas, no caben dudas que su enfrentamiento con Wonder Woman será algo muy personal.

'Wonder woman' será una película esperanzadora

La princesa llega a nuestro mundo con intenciones muy nobles

"No es una película que trate sobre el enfrentamiento entre mujeres y hombres sino de cómo aceptar a los demás. Ella representa el amor, la justicia y la compasión", comentó Gal Gadot en una entrevista concedida a We Got This Covered. Por supuesto que la actriz se refería a "Wonder Woman", el film que llevará a la pantalla grande a la heroína más importante del mundo del cómic el próximo 1 de junio.

En sintonía con estas palabras, Diane Nelson, presidenta de DC Entertainment, explicó cuál es el tono de la cinta: "Existe la idea equivocada de que tomamos la decisión de que todo sea oscuro y tenso. Ese no es el caso, ‘Wonder Woman' será optimista y esperanzadora".

