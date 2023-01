Revelan gran parte del reparto de 'Avengers: Infinity War'

El sitio Movie Casting Call publicó una lista de los actores que formarán parte de las filmaciones y entre ellos se encuentran:

Robert Downey Jr. (Iron Man)

Mark Ruffalo (Hulk)

Chris Hemsworth (Thor)

Josh Brolin (Thanos)

Chris Pratt (Star Lord)

Sebastian Stan (Bucky)

Scarlett Johansson (Black Widow)

Benedict Cumberbatch (Dr. Strange)

Brie Larson (Captain Marvel)

Zoe Saldana (Gamora)

Karen Gillan (Nebula)

Jeremy Renner (Hawkeye)

Chris Evans (Capitán América)

Elizabeth Olsen (Scarlet Witch)

Bradley Cooper (Rocket Raccoon)

Vin Diesel (Groot)

Samuel L. Jackson (Nick Fury)

Paul Rudd (Ant-Man)

Benedict Wong (Wong)

Dave Bautista (Drax)

Paul Bettany (Visión)

Chadwick Boseman (Black Panther)



Sí, una lista largua que no incluye a Tom Holland como Spider-Man ni a Pom Klementieff, quien interpretará a Mantis en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' (Guardians of the Galaxy Vol.2). Sin embargo, hay que aclarar que esta no es una lista definitiva y podrían incorporarse más adelante al equipo.

Revívelo: Iron Man se une a Spider-Man en el primer adelanto de su película:

Sin dudas, lo más positivo de este listado es la presencia de Captain Marvel y Steve Rogers, dos personajes que nadie se atrevía a confirmar para la gran batalla contra 'Thanos' que llegará a los cines en mayo de 2018.

¿El Crossover entre 'Avengers' y 'X-Men' es posible?

El Presidente De Marvel Studios se refirió al tema hace algunas semanas atrás:

Durante los últimos meses, muchos rumores dejaban entreabierta la posibilidad de un mega crossover entre 'X-Men' y 'Avengers'. Sin embargo, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reconoció que combinar los universos cinematográficos de cada franquicia no formaba parte de sus planes. "En este momento es algo imposible. Ciertamente tenemos ya suficientes películas por las cuales preocuparnos", explicó el directivo en una entrevista concedida a Variety.

Pese a las ilusiones de los fans de que se produzca un acuerdo entre Disney y 20th Century Fox como el que posibilitó la inclusión de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los estudios continuarán con sus producciones de forma independiente. Lamentablemente, el sueño Simon Kinberg, productor de la saga mutante, y Tim Miller, director de ' Deadpool' , de "cerrar la grieta" no sucederá, al menos, por un largo tiempo…

Quizás el sueño de ver a los chicos de Charles Xavier junto a los superhéroes de S.H.I.E.L.D jamás llegará a cumplirse, pero viendo la gran cantidad de producciones basadas en personajes de la Casa de las Ideas que vienen en camino, tampoco podemos quejarnos.

Los 'Guardianes de la Galaxia' dirán presente en 'Avengers: Infinity War'

Lo que Vin Diesel confirmó meses atrás, ahora parace ser un hecho.

Hace unos meses a través de su cuenta de Facebook, Vin Diesel confirmó que los Guardianes de la Galaxia formarán parte del dream team que veremos en 'Avengers: Infinity War'. Semanas atrás, Robert Downey Jr. había dejado entrever que Star Lord y compañía serían parte del reparto, pero que el mismísimo Groot sea el que da la noticia es, al menos, un alivio. Diesel afirmó que "será increíblemente emocionante".



Antes de que formen parte de la nueva entrega de Avengers, el equipo más extravagante de la Casa de las Ideas llegará a los cines con:

'Guardianes de la Galaxia Vol.2' el 27 de abril de 2017, junto a Diesel estará un reparto de lujo conformado por Chris Pratt, Kurt Russell, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Glenn Close, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Tommy Flanagan, Sean Gunn, Pom Klementieff y Chris Sullivan, mientras que James Gunn repetirá su rol de director y guionista.

Agencias

