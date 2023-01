¿Qué sorpresas traerá ‘Star Wars: The Last Jedi’? Entérate en Hablemos del Cómic

No solo los aficionados al mundo geek esperan con ansias el estreno del episodio VIII de Star Wars, una película que sin duda alguna se ha convertido en un referente en el mundo cinematográfico en general. Tras el estreno del tráiler de ‘Star Wars: The Last Jedi’, el pasado 14 de abril, muchas han sido las especulaciones que se levantaron en sus aficionados: ¿cómo será el entrenamiento que Luke Skywalker está dando a Rey?, ¿habrá una nueva orden jedi?, ¿conoceremos la historia de los padres de Rey? El debate se abrió y será solo hasta el 15 de diciembre que conoceremos todas las respuestas.

Publicidad



Sin embargo, en Hablemos del Cómic nos aventuramos a debatir los puntos más destacados que nos dejó el adelanto de la película.

‘Thor: Ragnarok’ y ‘Guardianes de la Galaxia 2’ son otros de los estrenos más destacados de este año y no podíamos dejar pasar la oportunidad para debatir sobre las sorpresas que nos pueden traer.

Disfruta de un nuevo episodio de Hablemos del Cómic y deja salir el geek que hay en ti, porque cada vez somos más.