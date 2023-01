La expectativa de los aficionados crece gracias al tráiler final de ‘Wonder Woman’

Cada vez falta menos para poder ver la primera gran película de ‘Wonder Woman’, cuya primera aparición en un cómic fue en 1941 en la octava edición de ‘All Star Comics’, y que desde entonces la única muestra protagónica del personaje en vida real (que fue interpretado por Linda Carter) fue en el final de la década de los 70’s en una serie de televisión.

A pesar de los intentos por llevarla nuevamente a la pantalla chica, no se pudo concretar nada con éxito en cuanto al personaje en la vida real. Sin embargo, ‘La Mujer Maravilla’ tuvo una gran participación en serie animadas acompañando a diferentes súper héroes de DC.

No fue sino hasta el año pasado que este personaje apareció por primera vez en el cine en la película de ‘Batman vs Superman: Dawn of Justice’ interpretado por la actriz Gal Gadot, quien será nuevamente la protagonista en la primera entrega de esta película.

Por estas razones es que la película de ‘Wonder Woman’ tiene una gran expectativa dentro del mundo geek, además de que veremos por primera vez la interpretación de Gadot como súper heroína, luego de haberla visto en su gran participación en Rápido y Furioso.

Los aficionados están divididos. En este momento no saben si la película va a poder retratar la gran historia de los cómics publicados de este personaje y tienen dudas sobre la interpretación de Gadot, sin embargo, hay unas personas que consideran que será un gran éxito, no solamente para el personaje, también para DC Comics que quiere mostrar su gran capacidad para la realización de las películas de sus más reconocidos héroes. Aquí están algunas reacciones.

La canción, el trailer, @GalGadot, estoy enamorado de este trailer y ya quiero estar enamorado con esta película ❤️#WonderWoman https://t.co/QGEM5gvsts — Ivanovitch Schz (@ivanovitchschz) May 8, 2017

#WonderWoman me tiene algo desconcertado, a veces pinta muy bien y a veces más del mismo espectáculo vacio, veremos que tal..... — Alejandro Plaza (@Jango1138) May 8, 2017

Wonder Woman será épico en toda la extensión de la palabra. 😍😍😍 #WonderWoman https://t.co/zHOM4BJtwG — Mr Ktre (@Ktre_m) May 8, 2017

He visto el último tráiler de Wonder Woman unas 54454897451654646 veces, no regrets. — 💌 (@andiedreamer) May 8, 2017

