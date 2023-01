¡Imperdible! ¡la voz que le dio vida a Homero Simpson llega a Colombia!

En esta ocasión el actor mexicano llega con una espectacular presentación llamada 'Anda la Osa', una puesta en escena que reúne toda su experiencia en el mundo del doblaje y lo mejor del humor de sus personajes a lo largo de su enorme trayectoria, siendo el centro de su presentación el inigualable y conocido Homero Simpson, con todo su humor, picardía y creativamente brillante estupidez.

Imagen cortesía de: @hvelezoficial

Humberto es popular como actor de doblaje en todo Hispanoamérica por ser el hombre que le dio la voz a personajes de la talla del icónico Homero en la serie ‘Los Simpson’ durante 15 años, Además de importantes personajes como Winnie Pooh, Roz de Monsters Inc, Lord Farquaad de Shrek y el gato Pelusa de Stuart Little entre otros; Llega a Colombia con un divertidísimo Stand up Comedy que se presentara en el teatro Astor Plaza el próximo sábado 19 de mayo.

Vélez Inició en el doblaje en 1985, gracias a su camarada Jesse Conde, que lo llevó a los estudios de Servicio Internacional de Sonido, donde Francisco Colmenero le dio un papel de Gargamel de la serie animada Los pitufos, por un capítulo y desde aquel momento trabaja en el doblaje.

A lo largo de su carrera artística Humberto Vélez ha hecho cine, teatro y locución; además de impartir conferencias y talleres de doblaje en México y en el extranjero; Ha sido maestro de doblaje, locución comercial, voz y dicción en seminarios y cursos en distintas universidades.

