Impensado: Batimóvil para exhibición en Colombia está varado en Ipiales

Organizadores del evento han manifestado que la situación que tiene frenado al Batimóvil es un mal entendido.

Mientras las autoridades colombianas solicitan los documentos del vehículo, los promotores de la Cómic Con aseguran que no tienen nada parecido, pues se trata de un carro de ficción.

De todas maneras, los organizadores tienen los papeles de la camioneta Ford Bronco que fue utilizada para hacer la réplica del automóvil que el hombre murciélago utilizó en la película Batman v Superman. No obstante, esto no es suficiente ya que las autoridades no ven ningún carro con las características descritas en la documentación.

Cómic Con Colombia será el próximo 17, 18 y 19 de junio en Medellín y existe una gran preocupación porque uno de los elementos principales de este evento no ha podido ser preparado para la exhibición.