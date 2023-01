Hugh Jackman revela por qué lloró durante el rodaje de ‘Logan’

El actor Hugh Jackman no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar que se le escapó más de una lágrima durante el rodaje de la película 'Logan', que se estrenará próximamente en todo el mundo y que le dará vida por última vez al personaje de Lobezno al que se le ha venido asociando irremediablemente desde hace más de una década.

Tras participar en nueve filmes ligados a la saga cinematográfica de las aventuras de los X-Men, incluida la mencionada cinta que le llevará a despedirse definitivamente del icónico personaje de la editorial Marvel, el intérprete australiano parece estar convencido de que no "echará de menos" al superhéroe que le catapultó al estrellato al formar ya parte de su identidad como artista, lo que no significa que no afrontara el proyecto con las emociones a flor de piel.

"Amo a Lobezno, no le voy a echar de menos porque siempre vivirá dentro de mí, pero rodar esta película me resultó una experiencia muy entrañable, la verdad, porque narra el lado más profundo y personal de la historia del personaje. Estoy muy orgulloso de las películas del pasado, pero sentía que había mucho más que contar sobre él. Lloré varias veces en el set de rodaje y espero de verdad que los fans de Lobezno sientan que 'Logan' es la película que estaban esperando", reflexionó en la presentación de la cinta en Sao Paulo, Brasil.

El astro de Hollywood admite también que, cuando le ofrecieron trasladar por primera vez al personaje del cómic a la gran pantalla en el año 2000, ni siquiera era consciente de la popularidad de la que tanto Lobezno como sus compañeros de la patrulla mutante gozaban en todo el mundo, hasta el punto de considerar "ridículo" que su personaje fuera el más popular de todos.

"Sinceramente, ni siquiera había oído hablar de ellos cuando me llamaron para hacer las pruebas [de casting]. Me pareció francamente ridículo que le salieran garras de las manos. Pero luego me di cuenta de que Lobezno era diferente a los demás, que su valor como personaje reside más en su humanidad que en sus poderes. Es un tipo difícil, pero merece la pena tenerle a tu lado", explicó sobre lo complejo de su mundo interior.

Por Bang Showbiz