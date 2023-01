Hugh Jackman nunca había levantado pesas antes de convertirse en Wolverine

Aunque a día de hoy se destaca, aparte de por su versatilidad interpretativa, por contar con uno de los físicos mejor esculpidos y más envidiados de la meca del cine, lo cierto es que Hugh Jackman nunca sintió interés alguno por el mundo del culturismo hasta que se vio obligado a desarrollar su musculatura de cara a su participación en la primera película de los "X-Men" (2000), una saga para la que ha interpretado al ya mítico Lobezno hasta en ocho ocasiones.

"Antes de "X-Men", no había levantado una pesa en mi vida. Solía trabajar en un gimnasio y me reía de todos los tíos en la sala de pesas. El modo en el que se pasaban dos horas mirándose en el espejo me parecía ridículo", rememoró con un punto de ironía durante una entrevista al diario Metro.

La noticia de que "Logan", la tercera de las películas que se centran exclusivamente en la historia de Lobezno -se estrena mundialmente esta semana-, supondrá la última vez que el australiano lucirá las garras del malhumorado personaje, no solo ha llevado a Hugh Jackman a hacer un repaso nostálgico a sus 17 años de exitosa colaboración con la factoría Marvel, sino también a revelar su lado más humano y terrenal, al igual que el propio Lobezno en el citado filme, así como algunos de sus hábitos hasta ahora inconfesables.

"Cereales. ¿A que suena raro? Me encantan los boles de cereales a las 11 de la noche mientras veo telebasura", confesó el artista sobre sus antojos favoritos, justo antes de revelar que su esposa, la también actriz Deborra-Lee Furness, está "encantada" de que su famoso marido ya no se vea obligado a mantenerse en tan buena forma y, de esta forma, deje de eclipsarla de una vez.

"Creo que simplemente está encantada de que haya dejado la dieta. Me dijo en una ocasión: "Tienes que entender que tu trabajo como marido no es el de tener un buen físico, sino el de hacer que yo me vea bien", bromeó en la misma conversación.

