¿Groot podría tener su propia película? Así reveló Vin Diesel

Mientras esperamos ver de regreso al team espacial en "Guardianes de la Galaxia Vol.2" (Guardians of the Galaxy), Vin Diesel dejó abierta una posibilidad muy interesante. En una entrevista concedida a MTV, el actor reveló que el director James Gunn está interesado en darle a Groot su propia película. "Es inevitable. Creo que podría ser muy interesante. Es muy enigmático y ha sido uno de los personajes más singulares del universo Marvel. Ha ido más allá de las expectativas de cualquiera. Hay mucho que aprender de él, me encantaría volver a su planeta y conocerlo mejor", explicó.

Por el momento, un film en solitario del "árbol" no está entre las prioridades de la Casa de las Ideas que ya tiene programado el futuro de su universo cinematográfico hasta 2020. Seguramente, la posibilidad de tener su propia aventura dependerá de cuál sea el resultado de "Guardianes de la Galaxia Vol.2" que llegará a los cines el 4 de mayo con un reparto conformado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Kurt Russell, Glenn Close y Sylvester Stallone, entre otros.

Si el carismático personaje consigue protagonizar una cinta, ya podemos imaginarnos su título: "Yo soy Groot". ¿Muy previsible, no?

