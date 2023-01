Confirmado el spin-off de Harley Quinn con la hermosa Margot Robbie

Margot Robbie llegó para quedarse, y Warner Bros. le abrió las puertas sin dudarlo luego de su comentada actuación en 'Escuadrón Suicida'.

Al parecer la actriz pasa por un muy buen momento, ya que la australiana ya tiene dos proyectos junto a su propia productora, y uno de ellos es el spin-off de Suicide Squad sobre su personaje, Harley Quinn.

Si bien por ahora se desconocen muchos detalles sobre la nueva película, de lo que no hay dudas es que Margot es la representante femenina de la lucha por la participación y protagonismo de las mujeres en el cine y en el mundo de los superhéroes.

Su productora, 'Lucky Chap', será la encargada de llevar adelante este proyecto, y ella obviamente que también se pondrá en la piel, una vez más, de la psicópata y eterno amor del Joker.

Al parecer Margot le quiere seguir los pasos a Ben Affleck quien se ha puesto al frente de sacar la nueva saga de Batman protagonizada además por él mismo.

Aún no se sabe si algún otro personaje del escuadrón estará presente, y mucho menos la fecha de estreno. Pero ya con saber que volveremos a disfrutar de Harley, pone felices a miles de fans en el mundo y nos abre la posibilidad de explorar el mundo de Batman y sus villanos de una manera mucho más profunda. Así que para miles de fanáticos del cabellero de la noche, ésta será la oportunidad de verlo de nuevo enfrentándose tal vez a dos de sus enemigos más fuertes y peligrosos.

A pesar de que Margot tiene tan solo 26 años, rápidamente conquistó al público desde su papel en 'El Lobo de Wall Street', y es un gran ejemplo para las mujeres, por su rápida aceptación y crecimiento profesional.

Es innegable que el enorme éxito de Suicide Squad se debe en gran parte a la actriz, que no pudo encarnar mejor a su papel y que impactó no solo por su belleza, si no que también por la fuerza propia del personaje.

La decisión de poner a Robbie al mando tiene que ver con un proyecto mas grande de Warner Bros, que busca incrementar la participación femenina en las producciones cinematográficas con la creación de Emerging Film Directors Workshop.

Es importante recordar también que Warner está produciendo junto con DC la película de una de sus más grandes heroínas, Wonder Woman, que se estrenará en 2017.

Estos son solo algunos de los primeros pasos para incentivar todas las producciones cinematográficas hechas por mujeres. Solo resta esperar por más detalles sobre este spin-off y buscar la forma de controlar la ansiedad para volver a ver a Harley en la pantalla grande.

