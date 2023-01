Ben Affleck se sorprendió cuando le ofrecieron el papel de Batman

Aunque Ben Affleck haya demostrado su talento en muchas películas se sorprendió cuando el director de 'Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia', Zack Snyder, le pidió que relevara a Christian Bale en el papel de Batman.

"Era muy escéptico cuando Zack vino a mí. Soy mayor que los que han elegido anteriormente... Me sorprendió. No entendía exactamente qué es lo que estaba buscando", cuenta el actor de 43 años a Total Film.

A pesar de sus dudas iniciales, Ben aceptó el codiciado papel en cuanto vio las ideas artísticas de la película.

"Me sentí inspirado por lo que [Zack] estaba haciendo. Si hubiera sentido que estábamos tratando de hacer lo mismo que con Christian, probablemente me habría mantenido al margen. Aunque esté dentro del canon de Batman, tiene una perspectiva distinta del personaje y pensé: 'Puede que no sea demasiado pronto'", añade a la publicación.

Para Ben la película supone algo "interesante y nuevo" ya que su personaje actúa como "antagonista" de Superman, interpretado por Henry Cavill (32).

"Una de las cosas interesantes acerca de Batman es que funciona de alguna manera como antagonista: es necesario recordar que esto es Batman versus Superman. Alberga muchísima rabia contra Superman. Así que trata de cómo llegó a eso, qué le ha ocasionado eso a él y a las personas de su alrededor. Es algo interesante y nuevo".