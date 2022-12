Ben Affleck construye una baticueva en su casa

El actor Ben Affleck, quien próximamente se enfundará el traje de Batman en la secuela de 'El hombre de acero', está tan obsesionado con el popular justiciero que construyó una réplica de la guarida secreta del superhéroe, en la que el personaje de Bruce Wayne guarda a buen recaudo sus trajes, armas y vehículos.



"La primera vez que fui a su casa, mientras me enseñaba las habitaciones me dijo: 'Ven aquí, tengo que enseñarte mi cuarto. Mira esto'. Entonces vi una oficina con una bonita biblioteca. Pulsó algo debajo de la estantería y de pronto la biblioteca se abrió. Le dije: '¡No es posible! ¿Has construido una jod*** batcueva?'. A lo que me respondió: 'No, ¡solo he construido la entrada!'. Cuando entré realmente era una habitación del pánico", confesó el director Kevin Smith, amigo de Affleck, al portal Hollywood Babble-On.

La elección de Affleck para encarnar a Batman ha sido bastante controvertida y ha suscitado críticas de gran parte de los seguidores del superhéroe, sin embargo, Smith cree que es la elección perfecta.



"Este hombre ha amado a Batman desde que lo recuerdo. Siempre ha tenido la idea de interpretarlo. Honrará al personaje. Sinceramente creo que Ben es un gran actor, por lo que tiene sentido su elección. Tocó fondo y luego se abrió camino en el mundo del cine hasta hacerse un nombre y lograr respeto. Creo que piensa que para él este es un gran paso", aseguró.

Por: Bang Showbiz