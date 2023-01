Atención, Ben Affleck trabaja duro en el guión de la próxima película de Batman

"Batman vs. Superman" recaudan USD 420 millones en su estreno mundial

Luego del estreno que se tiene programado de 'Justice League y de Wonder Woman' en el 2017, los creadores del universo cinematográfico DC quieren una película de Batman.

Sin embargo, el actor ya sugirió un cambio radical en la fecha de su estreno, por lo que no se han dejado de escuchar reclamos por la noticia del actor.

Sin embargo, Ben Affleck reconoció abiertamente en una entrevista con 'Collider', que el guión, escrito en conjunto con Geoff Johns, aún no está listo. Es por esto que para el actor la fecha de estreno prevista debería ser modificada.

"Sé que ya cuentan con una fecha de estreno, sin embargo no estoy seguro de poder tenerla para entonces, pues el guión todavía no se encuentra preparado. No voy a hacer un film hasta que considere que el guión es realmente bueno, me he encontrado en la situación de rodar películas cuando no había un buen guión y la experiencia no fue de éxito", expresó Ben Affleck en entrevista.

Dicho esto, el nuevo Bruce Wayne que debutó en Batman vs Superman: 'Dawn of Justice', advierte que su película sufrirá un cambio de fecha. En cuando a la historia a contar, el actor ganador de un Oscar por el film 'Good Will Hunting' y por ser el productor de 'Argo', decidió que será original pero que tomará varios elementos del universo cómics.

Mientras tanto, miles de fanáticos en el mundo tendrán que esperar el estreno de la esperada película 'Justice League', y según el interprete de Batman, la reunión de superhéroes de DC tendrá más humor que Batman v Superman, que fue criticada duramente por su exceso de seriedad en los personajes.

"Las películas de DC, creo yo, son más míticas por naturaleza que la mayoría de películas basadas en cómics. Batman v. Superman era muy oscura y densa, porque estaba muy basada en El regreso del Caballero Oscuro, y aclaró enfáticamente que esta nueva entrega no va a ser así".

El estreno de La Liga de la Justicia se tiene programada para el próximo 17 de noviembre de 2017.

La película contará con la presencia de:

Ben Affleck quién volverá a interpretar a Batman

Gal Gadot como Wonder Woman

Ezra Miller interpretando a Flash

Jason Momoa como Aquaman

Ray Fisher como Cyborg

J.K Simmons interpretará al comisario Gordon