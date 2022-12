Andrew Garfield 'agradece' haber sido acosado en el colegio

El actor Andrew Garfield ha admitido en varias ocasiones que interpretar el papel de Peter Parker -el alter ego del superhéroe Spiderman- siempre fue un sueño para él ya que de pequeño sufrió el mismo acoso físico y emocional que el personaje del cómic en su colegio de Surrey (Inglaterra); una difícil experiencia que está convencido que le ha ayudado a alcanzar el éxito profesional del que disfruta ahora.

"Me gusta confesar que estoy agradecido al acosador de mi colegio porque sin él no habría llegado a donde estoy hoy en día. Creía que [ser sensible] era una debilidad, pero ahora me doy cuenta de que esa sensibilidad puede aportarte una gran fortaleza. Hoy en día abrazo plenamente mi sensibilidad", explicó al periódico Daily Mail.

Pese a contar con una carrera meteórica a sus espaldas, el actor no olvida los difíciles momentos que tuvo que vivir por culpa del acoso al que le sometieron algunos de sus compañeros porque era un "niño delgaducho y emotivo" y que le llevó a refugiarse en los tebeos.

"Fue una experiencia que te define y que jamás puedes olvidar. No he olvidado a las personas que me acosaban, pero no voy a dar sus nombres para avergonzarles. Ahora sé que sucede en todos los lugares, también entiendo qué es lo que mueve a un acosador. Ellos también han sido acosados antes", añadió.

Aunque para Andrew la traumática experiencia forma parte de su pasado, intenta involucrarse todo lo posible en proyectos para luchar contra el acoso escolar y una de sus mayores preocupaciones al respecto es el hostigamiento a través de internet: "Solo espero que los padres sean conscientes de a qué tienen acceso sus hijos a través de la red".

En la actualidad, la estrella se encuentra inmersa en la promoción de la nueva entrega de 'The Amazing Spiderman: El poder de Electro', y asegura que la gente continúa sin reconocerle en su vida diaria.

"No me reconocen muy a menudo, algo que aprecio mucho en esta época marcada por la obsesión con la fama. Es de locos", concluyó.

