"Hablemos del suicidio": mira el primer capítulo de la segunda temporada de #HablarParaEstarBien

Porque Quiero Estar Bien y Caracol Televisión lanzan el primer capítulo de la segunda temporada de la serie digital, #HablarParaEstarBien con el propósito de continuar derribando los tabúes sobre salud mental.

El suicidio" target="_blank" rel="noreferrer" category="category-link" type="text/html" data-cms-ai="0">suicidio es la temática hoy abordada, pues cada vez aumentan los casos en el mundo y en el país, para lo cual, es fundamental continuar hablando sobre esta problemática con el objetivo de prevenirla. Medicina Legal, en su último informe del pasado 10 de septiembre "Día Mundial de la Prevención del Suicidio", reportó que en lo que se lleva del año 2022, se han presentado 1.564 suicidios en Colombia, el equivalente a un promedio de 7 diarios. Cifras que motivan a seguir trabajando por el cuidado de la salud mental.

Publicidad

En este capítulo, Carolina García, mamá, traductora y usuaria de Porque Quiero Estar Bien" target="_blank" rel="noreferrer" category="category-link" type="text/html" data-cms-ai="0">Porque Quiero Estar Bien , compartió la difícil experiencia que atravesó con el intento de suicidio de su hija de 12 años, cuando García se encontraba en un viaje laboral. “Ella me dijo que se sintió sola, que sentía que no le importaba a nadie y que si ella hacía eso no le iba a hacer falta a nadie. Me decía: Mami, es que tú estabas, pero no estabas porque yo a veces te hablaba y tu estabas en el computador como un zombie”: contó Carolina.

Por el lado de la humorista, Patricia Silva destacó la importancia del rol de los padres al estar cerca de sus hijos y narró la historia que atravesó con su hijo, quien estando en Canadá tuvo ataques de pánico y ansiedad" target="_blank" rel="noreferrer" category="category-link" type="text/html" data-cms-ai="0">ansiedad . “Me decía: Mamita, mírame, no te vayas… sentía miedo”: comentó, afirmando que “Nadie sabe con la sed que otro está viviendo”: mencionó Silva en este capítulo.

En medio de la conversación con un café en la mano, Patricia y Carolina invitan a la audiencia a estar atentos a posibles señales de alarma del suicidio que puedan presentar familiares o amigos.