Tulio Recomienda cocinará junto a miles de colombianos el sancocho nacional más grande

Con Frescampo vamos a preparar el SANCOCHO MÁS GRANDE DEL MUNDO! La cita es este domingo 30 de agosto a las 11am EN VIVO por todas las redes sociales de @tuliorecomienda y por las de @surtimaxco, @exito, @superintersupermercados y @placerescarulla. Aquí está el listado de ingredientes FRESCAMPO; pero también les voy a dejar un link para pedirlos a domicilio en Surtimax, Exito, Super Inter o Carulla; y así no se van a tener que complicar. Entran a la lista y eligen los ingredientes que les hacen falta para su sancocho nacional. El link lo encuentran en mi perfil. Ahí van sumando o restando lo que necesiten. También pueden pedirlos en las líneas telefónicas de domicilio de cualquiera de estos supermercados. INGREDIENTES FRESCAMPO para 4 a 5 personas: Agua. 1 cabeza de ajo 1 cebolla blanca. 1 pimentón. 1 cebolla rama. 1 Plátano maduro. 1 Plátano verde. Libra y media de yuca. 4 papas capira. 2 mazorcas. 3 hojas de Repollo. Cilantro. 1 arrancacha. 2 guineos. 1 zanahoria. 2 limones. 1 kilo de espinazo. Libra y media de morrillo. 4 muslos de pollo. Libra y media de pierna de cerdo. 1 libra Arroz Blanco. 1 Aguacate 1 paquete de Arepas Aceite Girasol. Color. Sal. 1 Caldo de gallina. Para el postre: Brevas. Queso. Arequipe.