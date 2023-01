Toma fotografías profesionales desde tu celular con los trucos de Juan Moore

Juan Moore se toma un celular de la redacción de caracoltv.com para mostrar toda su magia y revelar sus mejores trucos para ser todo un profesional ¡Descubre más!

La dinámica de la fotografía está cambiando, si bien, antes se migró de lo análogo a lo digital, hoy en día la tecnología implementada en los teléfonos móviles hacen que estos se conviertan en una herramienta de trabajo.

De acuerdo a Juan Moore, fotógrafo bogotano de 24 años y pionero en fotografía móvil, el éxito en las nuevas dinámicas de la industria es crear un universo donde tanto la fotografía convencional como la móvil coexistan de una forma armoniosa, pues todo es asunto de perspectiva y la clave está en salirse de lo convencional y reinventarse.

El cambio ya se esta viendo reflejado en la industria, donde diferentes portadas de revistas impresas como Harper"s Baazar, VOGUE, entre otras, fueron realizadas con Smartphones y en donde Juan Moore fue uno de los pioneros en realizar una de estas en una importante revista de moda del país.

The CO Lab: Workshop de fotografía profesional móvil

Juan Moore se adaptó al cambio y se volvió parte de este, impulsando a la fotografía móvil, razón por la cual decide crear The CO Lab, un workshop enfocado en fotografía de smartphones que se llevará a cabo durante los meses de agosto y septiembre en Bogotá.

“Este proyecto sale de un discurso basado en un laboratorio de co-creación, donde el ideal es generar convergencia entre los asistentes y el equipo de trabajo” Comenta Juan Moore

The CO Lab, es un workshop de fotografía profesional llevado a smartphones. Será para 30 personas divididas en tres fechas 24 y 25 de agosto; 31 de agosto y 1 de septiembre y 7 y 8 de septiembre.

La dinámica del workshop fue crear grupos de 10 personas para que la experiencia sea personalizada.

Los asistentes pasarán por 3 módulos:

• Producción y creación de contenidos

• Comunicación estratégica

• Marketing digital

Estos enfoques están planeados para generar un contenido completo desde las diferentes disciplinas creativas que converjan en un negocio rentable.

El equipo de trabajo esta conformado por Helena Fadul, productora y experta en moda; Daniela Uribe, maquilladora profesional de moda; Santiago Zapata, chef, food stylist y fotógrafo; Sara Betancourt, experta en Comunicaciones Estratégicas; Felipe Agudelo experto en Marketing Digital y Juan Moore, Comunicador Audiovisual y Fotógrafo de Moda.

The CO Lab será toda una experiencia para los asistentes, contará con la presencia de varias marcas y aliados que le agregan puntos diferenciales y muchas otras sorpresas. Dentro de este grupo, contarán con la participación de Selina Bogotá, como locación exclusiva. ICONIC Models, agencia aliada de modelaje para el módulo de Fashion editorial. Tanqueray, spirit oficial que contará con sorpresas y experiencias para los asistentes. The WOW Book, libro participe del Workshop con 100 statements sobre el marketing personal. Egg n" Hass, marca del Chef y fotógrafo Santiago Zapata.

En cuanto a moda, The CO Lab a creado alianzas con diseño colombiano con marcas como Alexandra Bueno, Carlo Carrizosa, Kika Vargas, María Elena Villamil, entre otros. Adicionalmente tendrá una participación de Zara y Zara Home y una marca sorpresa del grupo español INDITEX.

Más aliados serán revelados a lo largo de la primeras semanas del Workshop.

En cuanto al proceso de inscripción se deberán tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Seguir la cuenta oficial @thecolabproject en instagram en la cual encontrarán toda la información detallada sobre el workshop.

2. Escribir un mensaje directo solicitando mayor información para que el equipo del workshop pueda contactarlos y de tal manera enviarles toda la información acerca de fechas, módulos, facilidades y métodos de pago, preguntas frecuentes, términos y condiciones, entre otros.

3. Una vez se seleccione la fecha de interés, el quipo de The CO Lab enviará un link para generar el pago y terminar de hacer la inscripción.

Solo son 10 cupos por fecha y que este workshop brindará un experiencia personalizada para cada asistente.¿

El valor del workshop es de $999.000 pesos, aplican todos los métodos de pago: Tarjetas de crédito, Rappi, Baloto.

“Tenemos facilidades para la gente pueda pagar a cuotas, pueden dividir los pagos sin necesidad de tener tarjetas de crédito.” Señala Juan Moore

Actualmente Juan Moore es reconocido por su firma #elojodejuan la cual además de reflejar su perspectiva se convirtió en su empresa, con la que crea colectivos de trabajo donde se destaca como productor ejecutivo, creando equipos de trabajo ideales para el desarrollo de proyectos.

