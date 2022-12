Sin mentiras: Luly Bossa desnuda sus miedos haciendo teatro

Regresar al teatro es siempre la oportunidad del artista para explorar su trabajo porque es un momento único que vive en complicidad con el público hasta que se baja el telón.

"Es un espectáculo de una actriz que canta, compone sus propias canciones, su propia música, su propio texto, es absolutamente sincero, bonito y conmovedor", asegura Germán Quintero, director de la obra, que bromea con Luly Bossa.

--Pésimo, horriblemente mal, responde Luly Bossa y luego suelta una carcajada que llena el escenario cuando le preguntó cómo le ha ido en el amor.

Y es que el amor es parte fundamental de este trabajo que utiliza para recordar esos errores que marcaron su vida. Pero no los revive para sufrir con ellos, incluso se burla y sale del charco donde conoció los sapos que nunca se convirtieron en príncipes.

Más allá del resultado final que están por ver los asistentes al teatro, su esfuerzo físico y mental llama la atención.

Canta, imita y baila para crear un mundo que recorre situaciones que producen risa y recuerdos que dejan caer sobre el teatro un silencio confidente.

"Físicamente hay que estar muy bien entrenado, la obra demanda muchísimo, buena respiración", revela Luly, minutos después de confesar que sentía miedo de no lograrlo debido a la exigencia.

A pesar de todo el espectáculo que ofrece esta costeña, una pregunta flota incansable ¿Por qué revivir el escándalo del video íntimo?

Cuando va a responder, supongo que hará algún gesto inconforme, pero sucede todo lo contrario, sin dudarlo responde:

"No es una cosa comercial, lo que yo hago con esta obra es dejarle a la gente un mensaje de esperanza". Como se ve dispuesta a conversarlo, vale la pena hablar sobre ese momento que marcó su vida.

Sorpresivamente su mamá llegó a pensar que había dejado la actuación para dedicarse a otras cosas. Sin embargo, cuando hablamos de sus hijos todo llega a una dimensión poco conocida.

"Eso estalló cuando yo tenía seis meses de embarazo, imagínate lo que debió recibir ese niño. Entonces, Ángelo nace bien, pero a los cuatro años y medio empieza a manifestar una debilidad en las piernas. La gente dice '¡Ah pero por qué lo recuerda!'. Yo veo a mi hijo y ¿tú crees que no me acuerdo de eso?. Ya lo he sanado, ya puedo decir que pasé la página", asegura la actriz que luce serena.

Muchas fueron las huellas que dejó ese escándalo en su vida; su hijo mayor también sufrió las burlas y ataques que a diario viven miles de niños en sus colegios. Aun así, ella revela en la obra de teatro cómo sucedió todo y pasa de ser María de los Ángeles para convertirse en Luly Bossa.

"Somos muy predispuestos a juzgar a priori, dañar el nombre de la gente, ensuciárselo y una vez dañado y pisoteado, la honra de una persona es muy difícil volverla a levantar".

Al final ella necesita irse a ensayar, pero está segura de dejar un mensaje optimista. Quizá los primeros resultados ya los ha vivido porque siente que las mujeres se solidarizan con ella.

♪ Hubo un tiempo que perdido fue y en vida no sabía nada, la historia que me sigue no es, no es para nada otro cuento de hadas ♪, suena la música en el teatro y comienza un relato que busca un final feliz.