María Lara

DATOS PERSONALES:

APODO: Azul

EDAD: 19

NACIMIENTO: Medellín

ESTADO CIVIL: SOLTERA

NUMERO HIJOS: 0

CIUDAD: Medellín, Antioquia.

BARRIO: Belén

PESO: 60

ALTURA: 1,69 metros

OCUPACIÓN: Estudiante (Universidad).

PERSONALIDAD:

¿Por qué quiere participar en el Desafio?

Porque la aventura me llama, siempre busco nuevos retos y sé que puedo hacer grandes cosas.

¿Quién o qué es su motivación?

Mi motivación es mi espíritu, mis ganas de ser mejor y de demostrar todo lo que puedo dar.

¿Cuál es el sueño de su vida?

Hacer lo que me gusta y triunfar en todas las metas que me proponga. Tener una familia y poder transmitir lo que la vida me ha enseñado. Servir a la humanidad.

¿En qué trabaja actualmente?

Soy entrenadora física en el gimnasio Hard Training Unlimited, soy instructora de acrobacia aerea en tela y soy peleadora profesional de Artes Marciales Mixtas.

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Siempre estoy en movimiento, eso es lo que más me gusta. Danzar, trepar, saltar, cantar, leer y enseñar.

¿Qué le enorgullece de usted?

Mi fortaleza y Tenacidad.

¿Qué no le gusta de sí mismo?

La terquedad.

¿Qué le saca el mal genio?

Las personas que no reconocen sus errores.

¿Qué hecho marcó su vida?

Mi lucha por la adaptación a los sistemas tradicionales.