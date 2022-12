Leidy Orozco

DATOS PERSONALES:

APODO:TOTTI

EDAD:20

NACIMIENTO:CALI VALLE COLOMBIA

ESTADO CIVIL:SOLTERO

NÚMERO HIJOS:0

CIUDAD:Cali, Valle

BARRIO:VALLE DEL LILI

PESO:65

ALTURA: 1,67 metros.

OCUPACIÓN: Estudiante (Universidad)

PERSONALIDAD:

¿Por qué quiere participar en el Desafio?

PORQUE TENGO LAS APTITUDES Y CUALIDADES TANTO FÍSICAS COMO INTELECTUALES, CUENTO CON UN CUERPO SALUDABLE ENTRENADO TODA LA VIDA DESDE QUE TENGO USO DE RAZON PRÁCTICO TODO TIPO DE DEPORTE. SOY UNA MUJER FUERTE CAPÁZ DE SOBREVIVIR ANTE CUALQUIER CALAMIDAD DOMÉSTICA, CON BERRAQUERA Y ORGULLO POR MÍ.

¿Quién o qué es su motivación?

MI MOTIVACIÓN PRINCIPAL ES SACAR ADELANTE MI FAMILIA, DARLES GUSTOS QUE NUNCA HAN TENIDO, AYUDAR NIÑOS POBRES,PORQUE VOY CON LA MENTALIDAD DE SER LA GANADORA,SI SE TIENE LA ACTITUD CORRECTA EN LA MENTE, CONECTA CON EL ESPIRITU Y EL CUERPO Y ASI TODO ESTE SISTEMA SE VUELVE MAS FUERTE Y COMPETENTE.

¿Cuál es el sueño de su vida?

QUE EL HOMBRE CAMBIE SU MENTALIDAD Y NO PIENSE EN SU PROPIO BENEFICIO SI NO TAMBIEN EN EL DE LOS DEMAS, AYUDAR A LAS PERSONAS QUE SE QUIEREN AYUDAR A SI MISMAS Y NO PUEDEN, VIVIR GRATAS EXPERIENCIAS QUE LEVANTEN EL ALMA Y TE ENVUELVAN A LA VIDA.. COMO LO SERIA EL DESAFIO EN MARRUECOS! DEJAR HUELLA.

¿En qué trabaja actualmente?

SOY UNA MUJER MULTIFACETICA, CONSIDERO QUE ME SIENTO LLENA SIENDO INTEGRAL, TRABAJO COMO MODELO HACE 3 AÑOS FOTOGRAFIA Y PASARELA,PRESENTADORA, Y ACTRIZ EN CONSTRUCCION, Y CON BIENES RAICES ESTUDIO MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, ESTO CON LA INTENCION DE TENER MI PROPIA EMPRESA EN ALGUNOS AÑOS

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

SOY DEPORTISTA DE NACIMIENTO, HE PRACTICADO MUCHOS DEPORTES DESDE QUE TENGO USO DE RAZON, ADORO HACER DEPORTE YA QUE MANTIENE EN UNION TODAS LAS AREAS DEL CUERPO, MENTE, ESPORITUD, NOS MANTIENE JOVENES ETC, APARTE DE ESTO MIS OTROS PASATIEMPOS SON, IR AL TEATRO

¿Qué le enorgullece de usted?:MI MANERA DE INTERACTUAR CON PERSONAS DE DIFERENTES CLASES SOCIALES, ES DECIR CON CUALQUIER TIPO DE PERSONA, SOY UNA MUJER COMUNICATIVA, ME GUSTA EXPRESAR SIEMPRE LO QUE PIENSO Y LO QUE SIENTO SIN MIEDO A NADA, NO ME GUSTA TRAGARME NADA, TAMBIEN ME ENORGULLESE MI MADUREZ PARA PENSAR APESAR D MI EDAD.

¿Qué no le gusta de sí mismo?

NO ME GUSTA QUE QUIERO HACER MUCHAS COSAS AVECES A LA VEZ, SOY MUY ACTIVA EN TODO EL SENTIDO DE LA PALABRA PERO AVECES SIENTO QUE EXAGERO, HASTA TAL PUNTO DE SER COMPETENTE CONMIGO MISMA Y DE EXIGIRME MUCHISIMO TANTO EN MI TRABAJO COMO ESTUDIO, Y TAMBIEN EN LOS DEPORTES QUE PRACTICO SIEMPRE LA MEJOR.

¿Qué le saca el mal genio?

LAS PERSONAS MEDIOCRES, MENTIROSA, SIN NINGUNA RAZON DE SER, BOCHINCHERAS QUE LES GUSTA HABLAR DETRAS DE LAS ESPALDAS DE LOS DEMAS, ME SACA DE CASILLAS LA GENTE NEGLIGENTE QUE NO TIENE METAS EN LA VIDA, Y QUE SE QUEJA SIN VER LO BELLO QUE OFRECE EL PLANETA TIERRA PARA TODOS LOS SERES Q EN EL HABITAM.

¿Qué hecho marcó su vida?

EN MI VIDA HAN HABIDO 3 HECHOS IMPORTANTES: EN ORDEN DE MAYOR IMPORTANCIA A MENOR: 1. UNA INFECCION EN LA SANGRE A LOS 12 AÑOS QUE ME LLEVO A ESTAR 1 MES EN CUIDADOS INTENSIVOS, 2. LA MUERTE DE MI PRIMER NOVIO ABOGADO, Y QUE AUN LO RECUERDO... ME DEJO MUCHAS ENSEÑANZAS DE LA VIDA QUE HOY ME SIRVEN.