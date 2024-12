Stefanny & Jeremy: Los colombianos que conquistan el mundo con su baile

Stefanny & Jeremy son una pareja de bailarines de salsa que han conquistado al público y al jurado de varios programas de talento, como 'Got Talent España', 'America’s Got Talent' y 'Got Talent: All-Stars'.

Su estilo se caracteriza por la energía, la pasión y la sincronización que muestran en cada una de sus actuaciones, donde combinan la técnica, la acrobacia y el humor.

Stefanny & Jeremy se conocieron en Colombia, su país natal, donde Stefanny era la profesora de baile de Jeremy. Ambos compartían el amor por la salsa y el deseo de triunfar en el mundo del espectáculo, así que decidieron formar un dúo y empezaron a competir en campeonatos de baile.

En 2021, Stefanny participó en 'Got Talent España' con otro compañero, llegando a la gran final. Sin embargo, su sueño era bailar con Jeremy, así que lo convenció para que se mudará a España con ella y juntos se presentaran al programa.

Así lo hicieron y en 2023 sorprendieron al jurado con su número de salsa acrobática. Consiguieron el pase directo a la final gracias al botón dorado de Risto Mejide, quien les hizo una promesa: si llegaban a la final, bailaría con ellos.

Stefanny & Jeremy cumplieron su sueño de llegar a la final de 'Got Talent España', donde volvieron a deslumbrar con su baile. Sin embargo, no lograron ganar el programa, quedando en segundo lugar. A pesar de ello, se mostraron felices y agradecidos por la oportunidad.

Tras su paso por Got Talent España, ambos artistas siguieron trabajando duro para mejorar su baile y buscar nuevas oportunidades. Así fue como se enteraron de que se iba a realizar un programa especial llamado 'Got Talent: All-Stars'. Sin dudarlo, se apuntaron al casting y fueron seleccionados para participar.

Stefanny & Jeremy fueron los más votados por el público del teatro y se convirtieron en los ganadores de 'Got Talent: All-Stars'. Fue un momento histórico e inolvidable para ellos y para todos los que los seguían.

