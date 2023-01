Gavino Gaona

Gavino es uno de los jefes narcos más poderoso y peligroso de la frontera mexicana con Estados Unidos. Es un ser déspota y ambicioso. Siempre trata de mantenerse controlado y seguro a pesar de los problemas que se le puedan presentar. Todos sus empleados le temen. Si alguno de sus hombres del cártel se equivoca sabe que lo más seguro es que tenga la muerte como castigo. Gavino tiene una hija (Circe) a quien menosprecia por el sólo hecho de ser mujer. Sabe que ella no podrá ser la heredera de sus negocios, porque el narco no es un mundo para féminas y eso se proyecta a todas aquellas mujeres que en algún momento estuvieron cerca de él, porque para Gavino la mujer sólo sirve para “una cosa” y lástima que además de eso, haya que darles de comer. Gavino es un enemigo acérrimo del Presidente Municipal: Eliseo Hidalgo, a quien pretende utilizar para el beneficio de su cártel manipulando a su padrastro Augusto Orozco; además odia a Diego Hidalgo, porque no sólo sedujo a su esposa y se acostó con ella descaradamente mientras trabajaba para él, sino que al mismo tiempo enamoró a su hija.