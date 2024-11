En vivo Escupiré sobre sus tumbas: Vinicio presiona a Nicole para que confiese su crimen.

El capítulo 22 de Escupiré sobre sus tumbas inicia con la teniente revisando las cámaras de seguridad del edificio para observar los videos del día del accidente de Katherine.

Por otro lado, Vinicio se encuentra en la clínica con Katherine y habla con Nicole, dado que quiere corroborar la información acerca de la muerte de Sonny, así que le indica que supuestamente su esposa le contó todo lo que habían hecho, esto hace que ella salga corriendo.

Asimismo, el capitán Miranda le reclama a Vicky por no haberle contado sobre la denuncia que realizó Federico debido a que el audio que recibió de Katherine es demasiado sospechoso, a lo que ella le indica que no encontró pruebas para corroborar que no haya sido un accidente.

Mientras tanto, Javi tiene una discusión con Vinicio por haber confrontado a Nicole, ya que cree que esto afectará su objetivo, el cual era que confesará el crimen para hacerla pagar en prisión. Además, Gallo está cansado de su venganza, siente que no ha logrado nada de lo que planeó.

De igual forma, Danna llega al apartamento para avisarle que Emiro escapó con el dinero de la extorsión debido a que están cansados de participar en una venganza que no les corresponde y también le dice que ella ya no le ayudará.

Con respecto a la teniente y su indagación, llama a Vinicio para interrogarlo sobre su llegada a la ciudad y su compra del velero, a lo que él le indica que el dueño era Javier; se da cuenta de que ahora está siendo investigado por las autoridades.

Acerca de Nicole, tras tener una discusión con sus padres, se siente abrumada con su vida y recuerda todo lo que sucedió el día del fallecimiento de Sonny, pues ella disparó el arma mientras su hermana y el novio discutían.

Por otra parte, Federico visita a Katherine en la clínica, le pide perdón por dejarla sola cuando más lo necesitaba, además tiene una confrontación con Vinicio y le indica que sabe que él es culpable del accidente; se reúne con Danni para hablar sobre sus sospechas y ahora buscarán la manera de descubrir el secreto de Gallo.

Finalmente, Nicole ingresa a trabajar en la fundación para encargarse de los proyectos de Katherine, por lo que Vinicio aprovechará ese momento para intentar que confiese el crimen, aunque no será fácil, pues ella insiste en decir que Sonny se suicidó.

