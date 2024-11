En vivo Escupiré sobre sus tumbas: Katherine hace una propuesta de matrimonio en pleno evento

El capítulo 16 de Escupiré sobre sus tumbas inicia con Katherine agradeciendo a sus invitados por participar en el evento donativo y además le propone matrimonio a Vinicio, a lo que él acepta, lo cual es sorprendente para sus familiares y amigos, principalmente a Victoria y Raymundo.

Después del evento, Victoria llega con su esposo borracho a la casa y su hija le indica que debería tomar una decisión frente a esta situación, pues está afectando a la familia y es hora de que ella sea feliz. Ella queda afectada por el compromiso, pues tenía la esperanza de tener una relación con su aliado.

Mientras tanto, Danna le cuenta a Emiro que descubrió que Katherine tuvo un hijo con Sonny y está vivo, pero no están seguros de contarle a su amigo hasta que no comprueben que es real esta noticia, pues no saben cómo podría reaccionar, por lo que buscan una manera de acercar a los Obregón.

Por otro lado, Dani le cuenta a Federico que estuvo de fiesta con Danna y en la noche recibió un mensaje anónimo donde indicaban que sabían que él le entregó un arma a Katherine, la cual supuestamente es con la que le quitaron la vida a Sonny.

Al siguiente día, Javi se hace pasar por el capitán y le escribe a Vicky para que se puedan encontrar a solas, pero ella no responde, pues en ese momento recibe una llamada de la estación de la Policía porque al parecer serán investigados por todos los operativos que han realizado y su trabajo podría estar en riesgo.

Después de todos los problemas que han tenido, la teniente toma una decisión frente a su matrimonio, debido a que ya no siente amor por su esposo y no soporta seguir fingiendo que es feliz, aunque le indica que podrán seguir siendo amigos por el bien de sus hijos.

Gina habla con su esposo sobre su hija Nicole, ya que siente que tiene intereses diferentes a los de otras mujeres y sus amistades son extrañas, y en su conversación se insinúa que la gente de la ciudad está creando chismes sobre la familia, lo cual podría afectar su reputación.

Finalmente, pasan ocho días e inicia el gran evento, pero Vinicio desaparece del radar de Katherine, ya que quiere encontrarse con Victoria; sin embargo, se topa con Danna antes de su cita y ella le confiesa que su sobrino está vivo, esto hace que regrese a su boda.

