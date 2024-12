En vivo Escupiré sobre sus tumbas: El misterio del hijo de Katherine invade a la familia Obregón

El episodio 28 de Escupiré sobre sus tumbas inicia con Kathrine despertándose en el hospital, de manera que Vinicio le confiesa que tuvo un accidente. A pesar de guardar la calma, la mujer afirma que no recuerda haberse casado con el empresario, lo que aumenta su preocupación.

Mira también: Katherine reacciona ante los Obregón, ¿se enteran de qué pasó con Vinicio?

Por otro lado, Victoria analiza las redes sociales de Danna y conversa con Daniel sobre la cantante, descubriendo de esta forma que ella era una de las muchas enamoradas del capitán.

El capítulo avanza y en esta oportunidad muestra la llegada de Nicole a su hogar recién casada. Luego de despertar la furia de su madre, exige un lugar en su familia a cambio de todos los secretos que ha mantenido para proteger a Raymundo, por lo que solicita un buen cargo tanto para ella como para Dylan en la compañía.

Katherine, en la clínica, sufre un episodio de estrés y exige ver lo antes posible a Lucas. Al no entender nada, Gina habla con su hija menor y es allí cuando descubre que Katherine estuvo embarazada de Sonny y decidió dar su hijo en adopción en Estados Unidos.

Te puede interesar: Katherine abre los ojos tras el coma, ¿cómo reacciona ante la presencia de Vinicio?

Publicidad

Danna convence a Federico de realizarles una fiesta sorpresa a Nicole y Dylan por su matrimonio y es ahí cuando intenta ganarse la confianza del recién casado, hablándole de un problema con la justicia en el que él podría ayudarle.

Vinicio no se queda atrás, pues recibe un mensaje de Victoria, en el que se percata de que ella sabe que Brian O´Connor se encuentra en la ciudad y desea conocerlo para indagar más en el caso. Finalmente, Victoria tiene su primer encuentro íntimo con Miranda; sin embargo, las cosas no parecen ir del todo bien, ya que al día siguiente son encontrados por Fecho en paños menores.

No te pierdas: Katherine abre los ojos tras el coma, ¿cómo reacciona ante la presencia de Vinicio?

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de Escupiré sobre sus tumbas . Recuerda que puedes revivir los Capítulos y tienes la posibilidad de conectarte a través de la Señal en vivo .