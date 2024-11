En vivo Escupiré sobre sus tumbas: El esposo de Victoria descubre que fue suspendida

El capítulo 14 de Escupiré sobre sus tumbas inicia con los hijos de Vicky compartiendo tiempo con su padre y dialogando sobre el operativo. El hombre llama a Pérez para saber sobre el estado de salud de Marisol, se entera de que a la teniente la suspendieron y esto le causa molestia.

Mientras tanto, Vinicio tiene una llamada con Javi donde su amigo le indica que Iguarán descubrió el cofre de Sonny antes que él, así que organiza un encuentro para sacarle información; sin embargo, su conversación se torna en un disgusto por el comportamiento que tiene él frente al caso de su hermano, pues ella no comprende por qué le afecta tanto saber sobre una persona que jamás conoció.

El aliado de Vinicio manda a unos hombres a robar el bar de Federico y al tener los videos de la cámara de seguridad en sus manos, O´Connor observa una conversación de Katherine y Dani sobre su hermano y pierde el control, por lo que va en busca de la mujer.

Mientras que la teniente va a visitar a su amiga al hospital, su esposo busca entre sus cosas, pues cree que lo está traicionando, al encontrar unas fotos, piensa que tiene un amorío con uno de sus compañeros de trabajo y se dirige a la estación de Policía para reclamarle al hombre, pero se entera de que su esposa tiene un nuevo amigo en la ciudad.

Danna se dirige a la casa de los Obregón para evitar que Vinicio cometa un error, ya que el hombre está decidido en acabar con la vida de Katherine para finalizar definitivamente con su venganza.

En la noche, Katherine se reúne con el investigador, el hombre le indica que no encontró información sobre Vinicio Gallo, es como si no existiera; lo único que descubrió fue que el velero está a nombre de Javier, lo que hace crecer las dudas de la mujer frente a la vida del gerente del puerto.

Javi visita a O´Connor para aconsejarlo, pues está descontrolado y ha cometido varios errores en su plan, le explica que no se puede dejar llevar por las emociones o podría perder todo lo que ha logrado; no obstante, su amigo no cree que esté ahí para ayudarlo debido a que siente que solo ha intervenido en cada movimiento que ha dado.

Finalmente, el investigador le insinúa a Katherine que su pareja tiene indicios de ser un estafador profesional dado a todas las acciones que ha realizado desde que llegó a la ciudad, pues ha tenido la facilidad de encajar y ser aceptado en la familia Obregón.

