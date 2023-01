Además, da detalles del proceso de prueba que enfrenta para ser piloto de la Fórmula 1 y de cómo ve su futuro en este deporte.

“Yo siempre quiero estar vinculada al automovilismo porque no me veo en una oficina sentada. La verdad creo que he aprendido muchísimo y me gustaría ayudar a la generación de mujeres que venga detrás, de cierta forma estar apoyándolas”, expresa Calderón.

