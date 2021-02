¡Fácil y rápido! Consejos para lograr peinados llamativos para diferentes ocasiones

Si no eres muy experta en el tema de los peinados o no le puedes invertir mucho tiempo a este asunto en tu día a día, Liu Meléndez pasó por El Salón para explicar algunas técnicas fáciles y rápidas que te ayudarán a lograr ese look que tanto deseas, ya sea con un accesorio, un recogido arriesgado, una corona de trenzas y hasta una ‘cola de caballo’ más elegante.

