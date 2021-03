¿Quién está detrás de los mágicos acordes de 'El olvido que seremos'?

Durante muchos años, Zbigniew Preisner tuvo una estrecha relación con el director Krzysztof Kieslowski y el guionista Krzysztof Piesiewicz en donde sus partituras para las películas de Kieslowski Sin fin, Dekalog, The Double Life of Veronique, Three Colors Blue, Three Colors White y Three Colors Red le han otorgado un reconocimiento internacional.

Preisner ha trabajado en la realización musical de muchos largometrajes, incluidos Jugando en los campos del Señor, Corazón iluminado y Mi amigo hindú, de Héctor Babenco; Damage, de Louis Malle; Cuando un hombre ama a una mujer, de Luis Mandoki; Europa Europa y Olivier Olivier, de Agnieszka Holland; El jardín secreto y Fairytale: A True Story, de Charles Sturridge; It’s All About Love, de Thomas Vinterberg; Elisa y Jardines extraños, y anterior a 'El olvido que seremos' trabajó con Fernando Trueba en su película La reina de España, entre otros largometrajes. Requiem for My Friend, dedicado a la memoria de Krzysztof Kieslowski, fue el primer trabajo a gran escala de Preisner y fue escrito para grabación y presentación en vivo.

El segundo trabajo a gran escala de Preisner es Silence, Night and Dreams, acompañado de orquesta, coro y solistas, basado en textos del Libro de Job. El estreno mundial de la obra tuvo lugar el 4 de septiembre de 2007 en la Acrópolis de Atenas.

Preisner graba y mezcla todas sus partituras y álbumes en su propio estudio en Niepolomice, Polonia. Sus trabajos recientes como productor de música incluyen Earthshine, el segundo álbum de la banda de post-rock Tides From Nebula y dos álbumes del pianista de jazz Leszek Mozdzer, Time y Between Us And The Light.

Entre varios premios y citas, Preisner recibió el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín en 1997, dos César de la Academia de Cine Francesa, uno en 1996 para Elisa, de Jean Becker, y uno en 1995 para Three Colors Red, y tres citas consecutivas como el año compositor más destacado de música de cine en los Premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles de 1991, 1992 y 1993. En octubre de 2008 fue honrado por el Festival Internacional de Cine de Eurasia con un premio por su contribución al cine y las artes. En 2016, su música para la película La historia de la eternidad recibió el Gran Premio Cinema Brasil. En febrero de 2017 recibió el Premio Especial de la Sociedad Polaca de Cinematógrafos por su don para componer música de cine que crea una comprensión más profunda y dimensiones adicionales para cada historia.

En septiembre de 2018, durante el 34 Festival Internacional de Cine de Haifa, recibió el premio a la trayectoria por su destacada contribución artística a la música para películas. Preisner también ha sido galardonado por los logros sobresalientes en la presentación de la cultura polaca en el extranjero; recibió la Cruz de la Orden del Renacimiento de Polonia de manos del presidente de ese país y fue condecorado por el ministro de Cultura polaco con la Medalla de Oro Gloria Artis. Preisner es miembro de la Academia de Cine Francés.

Publicidad

Información tomada de: