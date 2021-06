Los retos de Kami Zea en ‘El olvido que seremos’

Al hablar de retos, Kami Zea menciona que ‘El olvido que seremos’ fue lo primero que grabó en toda su vida, después de que gracias a la insistencia de su mamá pudiera presentar el casting para ser Martha Abad y quedarse con el papel, la joven enfrentaba el verdadero desafío: trabajar por primera vez en el cine.

No había grabado ni siquiera un corto, yo no sabía como era, no sabía qué se sentía, pero Fernando Trueba, que es el amor echo persona, me ayudó mucho, es muy pacífico resaltó Zea.

Visita la página oficial de El olvido que seremos, descubre detalles de la cinta y contenidos exclusivos

La joven que gracias a su trabajo en el proyecto liderado por Caracol Televisión y producido por DGP descubrió que la actuación la apasiona y quiere seguir haciéndolo en resto de su vida, agradeció que sus compañeros de set la hicieran las cosas más fáciles.

“Yo creo que el estar con un elenco tan grande y tan bueno no fue un reto, más bien ellos me ayudaron, no fue que se hizo difícil sino que ellos lo hicieron más fácil precisamente porque son tan buenos, grandes y ya ha vivió ese tipo de cosas”, aseguró.

Además, ser Martha Abad no fue sencillo y asegura que sentía la presión de que la familia Abad Gómez verían a través de ella a su “hija preciada”.

Publicidad

Hubo un momento en que la mamá se acercó (Cecilia Faciolince) y me dijo que yo le recordaba a Martha , en ese momento yo dije ‘lo hice bien’

Disfruta de esta entrevista completa en el video exclusivo