El temor que sentía Javier Cámara al representar a Héctor Abad Gómez

Javier Cámara , protagonista de ‘El olvido que seremos’ , contó en entrevista para Caracoltv.com las dudas que le generó saber la historia que iba a representar al llegar a su rodaje, pues toparse ya de cerca con el talento humano, artístico y la familia del médico que iba a rencarnar le causó cierta presión.

Cuando llegué yo dije, qué hago yo acá siendo español, yo no he vivido esta historia, no he vivido en Colombia, debo hacerme primero un máster para enfrentar esta historia, entonces me asusté un poco y se lo dije a Fernando, le dije no se si estoy preparado

Sin embargo, Cámara un día despertó y llegó a la conclusión que estaba bien tener distancia con el personaje, ser de afuera y ver estas historias desde lejos porque “la cantidad de emoción que había en ese rodaje cada día a uno le apetecía también distanciarse, descansar”.

El parecido físico, una responsabilidad más

“A mi eso me creaba mucha responsabilidad porque un parecido físico no es nada, luego hay que darle la vida y yo no se la puedo dar, pero si le puedo dar mi imagen y mi alma para interpretarlo”, aseguró Cámara al hacer referencia a lo que la familia de Abad Gómez ha resaltado en su trabajo, sus similitudes físicas.

El actor español desea que el público en Colombia disfrute ‘El olvido que seremos’ y se sienta orgulloso del talento que hay en su país.