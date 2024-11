Gran estreno: El destino de Melek llega a Caracol Televisión este 27 de noviembre

A las tardes de Caracol Televisión llega El destino de Melek, una serie turca que demostrará que una madre nunca se rinde. No te la pierdas después de Hicran este miércoles 27 de noviembre. Como parte de un matrimonio arreglado, Melek planea casarse con Halil. Sin embargo, el día de la boda, ella decide huir hacia Berlín con Alpay, el hombre al que considera el verdadero amor de su vida, dejando plantado a Halil en el altar.

Tras este incidente, su padre Seyitali Karadag y el resto de la familia crean cierto rechazo ante la mujer que deshonró a la familia y que fue en contra de las tradiciones de su cultura. Con el pasar del tiempo, el único que no puede olvidar a Melek es Halil, él ha estado cargando su dolor durante años y no ha logrado enamorarse de ninguna otra mujer.

Por su parte, Melek, quien dejó todo por iniciar una nueva vida con Alpay, se da cuenta de que la decisión que tomó no fue la correcta. Con 3 hijos, recién divorciada de un hombre que le fue infiel, y tras enterarse de que tiene una grave enfermedad, regresa a Turquía buscando el perdón de su familia y queriendo enmendar el error que cometió 20 años atrás. ¿Volverá a recuperar a su familia?

Quién es Melek en El destino de Melek

Melek es una mujer que debe regresar a su país natal para enfrentar a su familia tras un error cometido 20 años atrás cuando dejó plantado a su prometido en el altar por huir a Berlín con Alpay, su gran amor. A pesar de que todo lo hizo enamorada, su vida cambiará radicalmente cuando le diagnostican cáncer y, por si fuera poco, descubre que su esposo tiene una amante y que quiere quedarse con la custodia de sus 3 hijos.

Ante esta situación, Melek regresa a Turquía, pero las cosas no van a ser fáciles, pues, tras lo acontecido hace 20 años, no es bienvenida en casa y además, se reencuentra con Halil, a quien dejó plantado. Melek hará cualquier cosa para que sus hijos estén bien ahora que su futuro es incierto.

Quién es Alpay Yildiriz en El destino de Melek

Es el problemático y despiadado marido de Melek, quien nunca logró enamorarse de ella a pesar de ahora tener tres hijos. Cuando Melek huyó de su boda planificada con Halil para escaparse a Alemania con Alpay, no imaginaba que su futuro ideal no se haría realidad. El hombre conquistó a Melek quien apenas tenía 19 años y se fugó con ella a pesar de no corresponderle su amor.

Alpay es un tipo que nunca ha logrado tener un empleo estable y siempre está metido en líos. Su ambición lo ha llevado a quitarle el poco dinero que el gobierno les otorgaba como ayuda para sus hijos. Además, le pide el divorcio y busca quedarse con la custodia de sus hijos con el fin de empezar una nueva relación con su amante.