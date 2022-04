Una historia de amor que salva vidas: mira los nuevos episodios de New Amsterdam en Star+

¿Por fin se concretará el verdadero amor? Después de un tiempo, la espera ha terminado. A partir de este miércoles 20 de abril los amantes de las historias de amor que se combinan en los turnos de hospital podrán disfrutar de 'New Amsterdam', en su cuarta temporada, solo por Star Plus . Es hora de que Max y la Dra. Helen vuelvan a encontrarse para aclarar algunos asuntos que tal vez no han quedado en el pasado.

La adaptación basada en el libro del Dr. Eric Manheimer titulado 'Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue' ha sido una sensación en Lationamérica y Europa, puesto que este trama de la cotidianidad del hospital New Amsterdam, logró cautivar a cientos de corazones con sus mensajes más allá de las situaciones de sus protagonistas desde su lanzamiento en 2018, en donde ya han completado un aproximado de 63 capítulos en total, sin contar su último estreno por medio de la plataforma de streaming.

"Aaaah, imperdible 😍", "tanto lo deseas que al fin sucede... 😍❤️", "qué maravillosa noticia, ayer terminé la tercera temporada, solo quería la cuarta, ¡estoy feliz!", "¿ya tan pronto? ¡De lujo!", son algunas de las opiniones de los usuarios tras el anuncio de Star+ sobre la llegada de los nuevos capítulos de esta exitosa serie americana, disponible en Star Plus.

Cabe mencionar, que 'New Amsterdam' le dedica una enseñanza hacia temas de salud mental y física como los casos principales que nuestros médicos favoritos tienen que tratar, algo que también genera mucha acogida con esta serie médica, saltándose el conducto de manejo de enfermedades más comunes y centrándose en la escucha hacia las víctimas y consecuentes de este tipo de diagnósticos.

¿Cómo podemos ayudar al Dr. Goodwin? Sencillo, no te pierdas el estreno de la cuarta temporada de New Amsterdam este 20 de abril en Star Plus .