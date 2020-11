Tatán Mejía y Maleja Restrepo vivieron una aventura de película en Disney’s Hollywood Studios

En su segundo día de aventura por Walt Disney World Resort en Florida, Tatán Mejía, Maleja Restrepo y su hija Guadalupe visitaron Disney’s Hollywood Studio, un lugar para dejarse llevar por la magia de las películas de Disney.

Lo primero que visitaron fue el mundo de Toy Story Land, una de las tierras más nuevas del parque que cuenta con divertidas atracciones y por supuesto cada uno de sus personajes.

Esta familia no evitó asombrarse con la atracción Mickey & Minnie’s Runaway Railway, en la que hicieron un viaje increíble la rededor de los dibujos animados.

Otra de las más nuevas tierras es Disney’s Hollywood Studios es Star Wars Galaxy’s Edge, donde Tatán y Maleja viajaron a una galaxia muy lejana inspirada en la saga. Una de las atracciones más aclamadas en este mundo es el millennium Falcon: Smugglers run, donde se embarcaron en una emocionante misión.

Para cerrar con broche de oro esta aventura de película no podía faltar la adrenalina del The Twiligth Zone Tower of Terror.

*Este contenido fue grabado antes de la pandemia*