Así fue la mágica expedición de Tatán y Maleja en Disney’s Animal Kingdom

En su tercer día por Walt Disney World Resort en Florida, Maleja Restrepo, Tatán Mejía, Guadalpe y Macarena se embargaron en una mágica expedición por Animal Kingdom, el parque temático más grande de Disney en el que los animales y la naturaleza son los grandes protagonistas.

Dentro de su recorrido esta aventurera familia visitó el Pandora The World of Avatar, una asombrosa tierra para experimentar y gozar de una experiencia inigualable con sus dos atracciones el Avatar Flight of Passage y el Na’vi River Yourney.

Otra de las tierras es el Kilimanjaro Safaris, un lugar para deslumbrarse con la majestuosidad de los animales salvajes.

Una de las atracciones más emocionantes de Animal Kingdom es el Expeditión Everest, una montaña rusa en la que la adrenalina le puso los pelos de punta a los aventureros Tatán y a Guadalupe.

En el Festival of the Lion King, la familia Mejía Restrepo disfrutaron de una espectacular escena teatral con todas las canciones clásicas de ‘El Rey León’.

*Este contenido fue grabado antes de la pandemia*