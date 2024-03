Yo Me Llamo Maluma confesó que "teme por su vida" tras denunciar que fue víctima de estafa

Recientemente, el famoso cantante Klismann Moncada, más conocido bajo el nombre de Yo Me Llamo Maluma, preocupó a sus seguidores al publicar una serie de historias en su perfil oficial de Instagram en donde señalaba que había sido víctima de los delincuentes.

El artista posteriormente visitó el set de grabación de Día a Día para dar a conocer más detalles sobre este suceso y para hablar con un experto en el área y ayudar a más personas a que no caigan en este tipo de engaños.

Moncada teme por su vida

El músico expuso que todo ocurrió porque se puso en contacto con dos hombres para venderles algunas pertenencias y pagar así unas deudas que tenía; sin embargo, las cosas se salieron de control cuando llegó el momento de recibir el dinero.

Según expresó, le pagaron por transferencia y, aunque aparecía visible en su cuenta, al momento de ir a retirar media hora después de encontrarse con ellos, se percató de que la supuesta consignación se había llevado a cabo por medio de un cheque que estaba dispuesto en canje.

Lo curioso es que para que la plata se viera reflejada debían pasar aproximadamente cinco días; no obstante, nunca tuvo en sus manos la suma acordada.

Tras referirse al tema, Yo Me Llamo Maluma explicó que se siente atemorizado por lo que vivió en los últimos días, debido a que estas personas tienen acceso a información y le preocupa que puedan utilizar estos datos para hacerle daño.

“Tengo miedo de que algo me pase, entonces hago una denuncia pública. Dejo en manos de la ley lo que está pasando conmigo”, dijo.

Tras la transmisión del episodio en pantalla, el joven agradeció a aquellos, incluidos medios de comunicación, que se han preocupado por su estado. De igual manera, aseguró que seguirá trabajando fuertemente en proyectos artísticos y varios shows para recuperar lo que perdió.

“Gracias por darme esa voz de aliento, pero esta vez voy con más fuerza y más aferrado a Dios que nunca”, finalizó en medio de la plataforma digital.

