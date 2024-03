Yo Me Llamo Maluma denunció entre lágrimas que lo robaron: "me dejaron sin nada"

Klisman Moncada, más conocido como Yo Me Llamo Maluma, preocupó a los usuarios de Internet al publicar un par de videos en su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló que fue víctima de los delincuentes. Lo preocupante de toda la situación, es que asegura que lo perdió todo.



¿Qué le pasó a Yo Me Llamo Maluma?

El reconocido cantante dijo entre lágrimas que hacía la denuncia pública para evitar que más personas cayeran en este tipo de hechos delictivos y, a pesar de que no fue muy preciso al explicar lo que había ocurrido, sí fue enfático al mencionar que intentaba saldar algunas deudas que tenía; sin embargo, todo salió mal.

“Me pasó a mí, no quiero que les ocurra lo mismo. Me acaban de robar, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer consignaciones por canje o cheque. Acabo de perder todo lo que tenía, vendí mis cosas porque quería pagar unas deudas”, confesó en la publicación.

Posteriormente, expuso los chats de los hombres involucrados. Allí se logra ver no solo sus números de teléfono, sino también las múltiples veces en las que él les solicitó que le devolviera sus cosas a cambio de no reportar el hecho ante las autoridades competentes; sin embargo, los sujetos bloquearon su número y no volvieron a responder ningún mensaje.

En cuestión de minutos el caso fue replicado por diferentes compañeros de programa, así como también por portales noticiosos, amigos y familiares; por lo que el artista aprovechó para agradecerles por el apoyo y afirmó que pronto subirá una grabación en la que explique bien cómo descubrió todo.

Diversos internautas se han solidarizado con la causa y le han enviado mensajes de aliento. Además, le han preguntado acerca de los objetos que perdió, pues temen que no pueda recuperarlos en un largo periodo de tiempo.

“Realmente es muy conmovedor tu post. Y sé que hay mucha gente que, aunque no te conocemos de frente y solo te hemos visto en redes o televisión, queremos que estés bien como cualquier ser humano”, “todo saldrá bien, que Dios te acompañe 🙏”, “eso es para que le des con más fuerza rey”, son algunos de los comentarios que se destacan.