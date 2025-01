Pipe Peláez le brindó consejos a su imitador en Yo Me Llamo y confirmó su parecido

Pipe Peláez ha sido uno de los miles de colombianos que se ha conectado con las presentaciones de Yo Me Llamo, por lo que no se ha perdido ni uno de los capítulos y ha estado atento de lo que pasa con ese participante que lo está representando.

Al confesar que es un fanático más de su doble, el artista dijo: "yo he disfrutado muchísimo esto, anoche también tuve la oportunidad de verlo cantando 'El amor más grande del planeta' y creo que le hicieron unas sugerencias muy buenas y acordes".

Te puede interesar: ¿A Luis Alfonso no lo convencen sus imitadores de Yo Me Llamo?: Así reaccionó a sus shows

Sumado a esto, el vallenato se suma a las apreciaciones de los jurados y mencionó qué piensa de sus shows: "afortunadamente tiene el tono adecuado, le queda fácil llegar a todas las notas. Yo creo que en la Escuela lo van a pulir muy bien, un poco más en las expresiones al final, ahí están los especialistas para eso".

Al revelar cómo se siente con respecto a tener un imitador en Yo Me Llamo, el cantante vallenato expresó una enorme felicidad por esto, recalcando que sabía que inicialmente se habían presentado tres en las Audiciones y que estos tributos son una gran alegría que suma a su carrera.

Conoce más: Imitadora de Maía confesó que preparó su personaje solo una semana antes de Yo Me Llamo

Publicidad

Entendiendo el valor del Templo de la Imitación, Pipe aprovechó para enviarles un mensaje a todos los dobles: "Les digo a los participantes que disfruten al máximo esa experiencia y que tomen consciencia de que todo un país los está viendo, siendo este un proceso que va a terminar en un trabajo y que sus sueños sigan creciendo".

Con respecto a la presentación que le dio paso a la Escuela a este imitador, Pipe Peláez le dio unas recomendaciones para su interpretación, resaltando lo mismo que dijo el concursante tras su show, y es que le mencionó la importancia de darse ciertas pausas en los coros y tomar aire.

Lee también: Giovanny Ayala reaccionó a la Audición de su hijo en Yo Me Llamo y confesó que no sabía

Publicidad

Sumado a esto, el vallenato recalcó que su doble también debe trabajar más en meterle sentimiento a su espectáculo, destacando lo valioso de meterle más corazón, pero sigue convencido de que tiene mucho potencial para avanzar dentro de la competencia musical.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . Revive aquí contenido exclusivo del programa.