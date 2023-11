Así fue la preparación de los invitados de Día a Día a la celebración de Halloween

La fiebre de Halloween llegó al set de Día a Día el pasado 31 de octubre, pues Catalina Gómez , Carolina Soto , Carolina Cruz , Iván Lalinde , Jhovanoty y Juan Diego Vanegas protagonizaron una fiesta para celebrar el Día de las Brujas y hasta invitaron a algunas figuras importantes del programa.

A propósito de esta fecha tan importante, El Lente Espía se infiltró en los camerinos de la producción para captar de qué forma se preparaban cada uno de los presentadores y encontró no solo cómo fue el proceso con el área de vestuario y maquillaje, sino que también pudo establecer de qué forma alistaban a los personajes para lucirse frente a las cámaras.

El primero en caracterizarse fue Lalinde, que en esta oportunidad dio vida a Pedro, el escamoso, y sorprendió a más de un televidente al hacer su aparición triunfal bailando ‘El pirulino’.

Por otro lado, Catalina Gómez se robó las miradas al lucir el traje de uno de los personajes de Caracol Televisión que está en tendencia. Se trata de Sinfoni, la asistente de Inteligencia Artificial que cada noche mide el desempeño de los imitadores de Yo Me Llamo .

Cruz Osorio no se podría quedar atrás, pues deslumbró al vestirse con un atuendo de diabla y, aunque considera que no ha hecho muchas maldades en su vida, se dejó ver con mucha seguridad, lo que le permitió convertirse en una de las más sensuales de la jornada.

“Creo que en algún momento hemos hecho cositas no tan graves, pero que pueden verse un poquito mal”, expresó de manera jocosa.

Con peluca, camiseta de Colombia, guayos y hasta un balón de fútbol, el chef del programa aportó la cuota deportiva, de manera que hizo que muchos apasionados por los deportes se sintieran identificados con su disfraz.

Finalmente, Soto mostró su lado más femenino y sensual al interpretar a Rosario Montes de Pasión de Gavilanes , mientras que otros invitados como Anita Giraldo (corresponsal en Cali), Liliana Bechara (de Barranquilla), Sandra Posada (de Medellín), Boyacoman y Jhovanoty se refirieron al reto de lo que supone personificarse de la manera en que lo hicieron en esta oportunidad.

Las reacciones por parte de los usuarios en Internet no se hicieron esperar, pues muchos se tomaron redes sociales como Instagram para felicitar al talento y al equipo de maquillaje por los resultados que obtuvieron.

“Me encantó Pedro, Sinfoni y El Pibe”, “amé a Iván, ❤️ me gusta todo de él, su forma de ser, su sinceridad, ❤️lo admiro un montón”, “felicitaciones a todos, espectaculares, Dios los bendiga grandemente”, “Sandrita sin lugar a duda es la más hermosa de todas”, “todos muy buenos”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las plataformas digitales.